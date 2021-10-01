Чайка призвал совершенствовать законы, чтобы избежать случаев гибели туристов в горах

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы впредь избежать случаев гибели туристов в горах Северного Кавказа, заявил в пятницу полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном (СКФО) округе Юрий Чайка.

"Проблемы горного туризма очень остры для России. Последний случай, который произошел на Эльбрусе, показателен в этом вопросе. Проблем очень много, <…> прежде всего нормативно-правовая база должна совершенствоваться. И второе - решение организационных вопросов", - сказал полпред журналистам после совещания по вопросу обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе.

По словам полпреда, провести это совещание поручил президент России. "Прозвучало очень много конструктивных предложений. Формируем общую позицию, проект решения будет подготовлен. И будем дальше работать", - добавил Чайка.

Врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян рассказал журналистам, что подразделения МЧС всегда готовы "протянуть руку помощи буквально за несколько секунд".

"Другой разговор, можем ли мы на этом остановиться, удовлетворены ли мы. Нет, конечно, и сегодняшний разговор лишний раз это подтверждает <...> Все больше людей оказываются на туристических тропах, стало быть уровень безопасности должен быть выше", - сказал Чуприян.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.