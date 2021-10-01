Последняя в 2021 году смена форума "Таврида" началась в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Последняя в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" открылась в крымской бухте Капсель, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия в пятницу.

"Арт-кластер "Таврида" открыл в Крыму десятый образовательный заезд "Город. Точка роста" - заключительный в этом сезоне. 350 участников из 64 регионов России пройдут обучение и реализуют проекты в одной из пяти арт-школ: архитектуры и дизайна, креативных индустрий, региональных арт-резиденций, индустрии гостеприимства и интернет-маркетинга. Основная задача заезда - познакомить участников с инструментами работы с городскими пространствами и развитием внутреннего туризма, брендов, айдентики в регионах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники арт-школы архитектуры и дизайна будут работать над решением реальных задач. Так, они придумают линейки имиджевой сувенирной продукции для финального мероприятия в рамках Года науки и технологий, на которое пригласят авторов лучших концепций. Совместно с общероссийской организацией "Городские реновации" и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ - сформируют проекты креативных кластеров, которые могут появиться на площадках молодежного центра Евпатории, военного госпиталя в Южно-Сахалинске и в старых казармах Благовещенска. С ОАО "РЖД" и архитектурным бюро "Плотинка" - переосмыслят общественные пространства поселений БАМа.

"Сейчас реконструкции станций ведутся по утвержденному стандарту РЖД - и не учитывают их архитектурной составляющей и особенностей быта местных жителей. В то же время, у нас накопилось достаточно материалов и технологий, чтобы использовать лучший опыт предыдущих поколений первооткрывателей и предлагать смелые архитектурные решения. В арт-школе мы пересмотрим подход к коммуникации, предложим современный визуальный язык на примере одной из станций БАМа в поселке Февральск Амурской области. Концепции, созданные участниками, будут презентованы руководству РЖД и Агентству по развитию Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Плотинки" Ильи Полянских.

По данным пресс-службы, на профильной арт-школе отельеры, ивент- и бренд-менеджеры региональных событий, участники проекта "Мастера гостеприимства" обсудят с экспертами развитие регионального туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, привлечение инвестиций в регионы, а также тренды урбанизации и режиссуры путешествий. Арт-школа интернет-маркетинга станет экспериментальной площадкой, где контент-мейкеры, SMM- и комьюнити-менеджеры смогут развить навыки в сфере интернет-маркетинга. Участники арт-школы, направленной на профессиональное развитие управленцев в сфере креативных индустрий, разработают идеи современных арт-пространств, сформулируют концепции продвижения продуктов и узнают, как привлечь финансирование и успешно воплотить в жизнь творческий проект.

Добавляется, что еще одна арт-школа предназначен для команд региональных арт-резиденций, которые с июля по ноябрь 2021 года проходят обучение по тому, как лучше развивать креативное пространство в своих городах. Образовательный блок проводит партнер арт-кластера - Университет креативных индустрий Universal University. За время смены команды сформируют стратегию дальнейшего роста сети арт-резиденций, и в финале образовательной программы защитят проекты своих арт-площадок на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".

