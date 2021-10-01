Минобрнауки: вузы сами должны принять решение о переходе на удаленку из-за ковида

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские вузы сами должны принять решение о переходе на дистанционный формат обучения, исходя из ситуации с ковидом в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в пятницу.

"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил ТАСС, что переводить студентов на дистанционный формат обучения из-за ковида пока не планируется.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,8 млн человек, почти 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 535 548 случаев заражения, выздоровели 6 692 722 человека, умерли 208 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.