Путин поручил проработать вопрос модернизации инфраструктуры для детского отдыха

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа.

"Правительству РФ разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, определив источники финансирования таких мероприятий", - говорится в документе.

Кабмину также поручено определить перечень мер по созданию благоприятных условий для работы организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях. При этом особое внимание президент поручил обратить на то, что контрольные мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность.