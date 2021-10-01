Андрея Столярова освободили от должности гендиректора инновационного фонда "Сириус"

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Врио главы федеральной территории Сириус Андрей Столяров освобожден от должности генерального директора фонда "Инновационный и научно-технологический центр "Сириус", говорится в тексте распоряжения правительства РФ, опубликованном в пятницу.

"Согласовать назначение образовательным фондом "Талант и успех" Гикова Михаила Владимировича на должность генерального директора фонда "Инновационный и научно-технологический центр "Сириус" и освобождение от указанной должности Столярова Андрея Олеговича", - говорится в тексте распоряжения.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.