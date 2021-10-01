Ученики и их родители смогут участвовать в подготовке проектов капремонта школ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпросвещения и региональные власти должны будут обеспечить участие учеников и их родителей в подготовке дизайна и других проектных решений для капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования.

"Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [поручено] обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября 2021 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководители регионов.