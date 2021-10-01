В университете Красноярска открылся Центр компетенций АНО "Россия - страна возможностей"

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Центр компетенций автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" открыли в Сибирском федеральном университете в Красноярске. Об этом говорится в официальном Telegram-канале университета.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

"Подписали соглашение с АНО "Россия - страна возможностей". Теперь Центр развития и оценки компетенций официально получил прописку в СФУ", - говорится в сообщении. В центре студенты всех красноярских вузов смогут пройти и диагностику лидерских и управленческих навыков, разработанных методологами некоммерческой организации. "После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом", - отмечается в сообщении. Кроме того, профиль студента будет отображаться в специальной базе для потенциальных работодателей.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.