В России 2023 год будет объявлен Годом педагога и наставника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника", - говорится в поручении главы государства правительству по итогам прошедшей в конце августа встречи Путина с представителями общественности по вопросам образования.

Документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.

До 15 ноября 2022 года Путин поручил кабмину разработать и утвердить план мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.