Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ в 2022/2023 учебном году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения, в 2022/23 учебном году. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте.

Согласно тексту документа, минимальное количество баллов по обществознанию - 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44, по русскому языку, литературе и географии - 40. Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории - 35, по иностранному языку - 30. Такие же требования действовали в 2021/2022 учебном году.