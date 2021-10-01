Путин поручил включить в систему СПО изучение компетенций в сфере креативных индустрий

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 15 декабря включить в систему среднего профобразования программы, которые направлены на приобретение компетенций в сфере креативных индустрий. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа.

"Минпросвещения России: совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "АртМастерс" [Мастера искусств]" обеспечить включение в систему среднего профессионального образования востребованных работодателями и обучающимися образовательных программ, направленных на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере креативных [творческих] индустрий", - говорится в перечне. Срок выполнения поручения - 15 декабря 2021 г.

Правительству поручено предусмотреть начиная с 2022 года выделение из бюджета средств на проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс", а также принять меры, направленные на оказание на регулярной основе поддержки успешным всероссийским чемпионатам по профессиональному мастерству.

Кроме того, правительству следует предусмотреть, начиная с 2022 года, выделение средств из бюджета на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 24 существующих исторических парков "Россия - моя история", а также на создание на основе имеющегося опыта новых исторических парков в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование". Доклад об этом следует предоставить до 15 декабря 2021 г., далее - ежегодно.

Согласно поручениям, правительству следует обеспечить, начиная с 2022 года, финансирование всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" с учетом привлечения родителей обучающихся к его проведению. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2021 года.

Также Минпросвещения поручено разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе международного детского центра "Артек". Доклад о проделанной работе следует представить до 15 января и до 15 апреля 2022 г.