{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт рассказал, чем обусловлен рост числа пациентов с COVID-19 в России

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ им. Гамалеи считает, что увеличение числа пациентов связано с лучшей диагностикой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть связан с лучшей диагностикой. Такое мнение выразил в пятницу руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Значительное увеличение больных можно объяснить тем, что сейчас резко увеличилось число обследований специфическими методами диагностики", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Бутенко также добавил, что в 2020 году удалось спрогнозировать рост заболеваемости COVID-19 в аналогичный период. "Мы предполагали, и так получилось, что после возвращения и передвижения массы людей на места отдыха и концентрации в своих обычных населенных пунктах, <...> очное обучение в школах, вузах, возвращение людей на рабочие места, это все привело к увеличению контактов лиц, которые были инфицированы в других регионах, в частности в Москве и в крупных городах", - рассказал он.

"Что можно предвидеть в этом году - снова повторяется эта система циркуляции людей к местам отдыха, а потом возвращения к местам постоянной жизни. Но мне кажется, ситуация несколько другая <...>, [потому что] изменился преобладающий генотип вируса в виде "дельты" <...>. Но есть и позитивные моменты: во-первых, можно отметить, что госпитализируется сейчас абсолютно преобладающее число людей невакцинированных, это говорит об эффективности вакцины", - сказал эксперт, добавив, что не стоит разделять пандемию на волны, ее нужно рассматривать как единый эпидемиологический процесс с колебаниями.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 535 548 случаев заражения, выздоровели 6 692 722 человека, умерли 208 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США
Читать полностью