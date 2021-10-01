Аллею героев-штурманов открыли в Военно-воздушной академии в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Аллею, посвященную 35 Героям Советского Союза и России и одному Герою Социалистического Труда, открыли в челябинском филиале Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в день 85-летия со дня образования военного учебного заведения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе торжественной церемонии открытия аллеи Героев курсантам и гостям училища были представлены бюсты штурманов-героев выпускников учебного заведения Аргунова Н. Ф. и Верняева А. Я. Бюсты посвящены первым выпускникам училища, удостоенным звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на аллее Героев будет увековечена память 36 выпускников-героев, среди которых 33 штурмана, воздушный радист, авианаводчик и рекордсмен советской нефтедобычи, монументы установят в хронологической последовательности.

Открытие аллеи приурочено не только к празднованию 85-летия со дня основания училища штурманов, но и к 105-й годовщине штурманской службы Военно-воздушных сил.

Также в честь 85-летия академии запланированы торжественное построение личного состава, выступление пилотажной группы "Стрижи" и проведение открытого занятия на тренажере истребителя-бомбардировщика Су-34 с участием ветерана штурманской службы полковника Валентина Чернова.