Предложения по улучшению питания в школах должны представить Путину до 15 ноября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет предложения о том, как улучшить меню в школьных столовых.

"Роспотребнадзору рассмотреть совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов РФ подготовленные Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" по итогам реализации проекта "Шеф в школе" предложения о совершенствовании организации питания обучающихся в части, касающейся меню школьных столовых, и внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

На выполнение этой задачи Путин отвел срок до 15 ноября 2021 года, назначив ответственными главу Роспотребнадзора Анну Попову, министра просвещения Сергея Кравцова и руководителей регионов.

Тема школьного питания обсуждалась на встрече президента с общественностью 25 августа, когда к главе государства обратился ученик четвертого класса Лев Афиногенов. Он рассказал о проекте "Шеф в школе", когда школьники и известные повара оценивают качество блюд в столовых, и предложил разрешить родителям присоединиться к такой работе.

Путин поддержал четвероклассника, заметив, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в вопросах, касающихся организации питания школьников.