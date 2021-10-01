Более 150 торговых точек с закрытых рынков под Ростовом перенесли на новую площадку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября./ТАСС/. Компания, занимающаяся строительством новой крупной оптовой площадки в Ростовской области, за свой счет перевезла более 150 контейнеров с закрытых оптовых рынков под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГСК "Дон", реализующей проект нового торгового комплекса.

По информации инвестора, планируется перевезти более 400 контейнеров. "С рынка "Атлант-Юг" за счет АО ГСК "ДОН" перевезено и размещено на территории ОРТК "Южный хаб" более 150 контейнеров предпринимателей <...> Установлено четыре из десяти тентованных павильона для торговли по 120 кв. м каждый, три продуктовых киоска и один тентованный павильон для организации питания, общественные туалеты и мусорные контейнеры", - говорится в сообщении.

Также в пятницу прошло открытие первого этапа новой оптовой площадки ОТРК "Южный хаб", в реализацию которого уже вложено более 600 млн рублей. До конца года объем инвестиций превысит 800 млн рублей."

В настоящий момент продолжается монтаж четырех овощехранилищ, где разместятся 40 холодильных камер, объемом 550 куб. м каждая.

"Закуплена первая партия из 10 автобусов для организации перевозок работников и клиентов рынка. Отремонтирована и расширена автодорога соединяющая М-4 "ДОН" с территорией ОРТК "Южный", - добавили в пресс-службе.