В Пензе для посетителей ТЦ ввели термометрию

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Обязательную термометрию и контроль за ношением масок ввели в торговых центрах Пензы с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 октября в торговых центрах Пензы вводится "входной фильтр". Теперь на входе в торговые центры у посетителей будут измерять температуру и проверять наличие маски", - отмечается в сообщении.

Необходимость введения строгого контроля связана с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, подчеркнули в пресс-службе. За последние сутки в регионе подтверждено 254 случая заражения, тогда как на протяжении последних недель выявлялось от 228 до 236 новых случаев.

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00. Проведение массовых мероприятий разрешено при заполнении 50% мест в помещениях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 70 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 683 пациента выздоровели, 2 730 человек умерли.