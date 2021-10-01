ХМАО стал лидером рейтинга по доступу НКО и социального бизнеса на рынок соцуслуг в РФ

ТАСС, 1 октября. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра занял первое место среди российских регионов в рейтинге Минэкономразвития РФ за 2020 год, который отражает доступ некоммерческих организаций и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая в пятницу презентовала итоги рейтинга журналистам.

Рейтинг с 2017 года рассчитывается по таким показателям как участие НКО в предоставлении госуслуг в социальной сфере, формирование инфраструктуры социально ориентированных НКО, меры налогового стимулирования, муниципальные меры поддержки, внедрение конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере. В нем используются данные Росстата, Федеральной налоговой службы, региональных властей. Максимальная оценка, которую может получить регион, 100 баллов.

"Первое место среди регионов-лидеров занял Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (52,8 балла). Это традиционный лидер уже четыре года подряд. Он является примером для других и двигателем определенных процессов. На втором месте - Краснодарский край (41,83), на третьем - Ямало-Ненецкий автономный округ (41,67), на четвертом - Тюменская область (39,35), на пятом - Республика Башкортостан (37,45), на шестом - Хабаровский край (37,29), на седьмом - Ненецкий автономный округ", - сказала Илюшникова.

Замыкают топ-10 Якутия (35,03), Республика Татарстан (34,47) и Самарская область (33,51). Их относят к "регионам-кандидатам на лидерство". Как сообщил ТАСС генеральный директор Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Яков Самохвалов, лидерство ХМАО - результат системной межведомственная работа отраслевых органов власти. "В первую очередь, это последовательная политика руководства региона по поддержке негосударственных поставщиков услуг в целом и некоммерческих организаций, в частности. Выстроена системная межведомственная работа отраслевых органов власти, удалось задействовать потенциал муниципалитетов. Кроме того, ведется масштабная информационная работа, что привлекает большее количество организаций. Синергия разных инструментов, доступных для развития малого, среднего бизнеса и НКО, приносит свой результат", - прокомментировал он.

Рост позиций

Как отмечается в презентации к рейтингу, за четыре года результат у ХМАО вырос практически на 10 баллов "за счет значительного увеличения доли бюджетных ассигнований на развитие инфраструктуры социально ориентированных НКО в общих расходах региона по сравнению с остальными регионами". Краснодарский край и Тюменская область в рейтинге за 2017 год находились в группе "регионы, делающие первые шаги к успеху" и "регионы со средним уровнем" соответственно, а уже в рейтинге за 2019 и 2020 годов - в группе регионов-лидеров. Рост позиции Республики Башкортостан и Ненецкого автономного округа произошел благодаря увеличению числа муниципальных программ, в рамках которых реализовывались мероприятия по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.

"Мы уже четвертый год осуществляем рейтингование регионов по доступу некоммерческого сектора на рынок государственных социальных услуг. Прежде всего, он говорит о тех усилиях, которые мы предприняли на федеральном и региональном уровнях для того, чтобы обеспечить максимально высокий уровень конкуренции в этой сфере, что способствует повышению качества услуг", - добавила Илюшникова.