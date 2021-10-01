В Швейцарии установили награду в 50 франков за каждого нового вакцинированного

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Швейцарии (Федеральный совет) установило материальное поощрение для населения за содействие вакцинации от коронавируса, поскольку прививочная кампания, по оценке властей, идет недостаточно быстро. Согласно принятому в пятницу решению, за каждого нового вакцинированного отныне положена премия в 50 франков (1 франк равен примерно $1,08 по текущему курсу).

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства, усилия властей в сфере борьбы с коронавирусом "должны быть дополнены и усилены прямым вовлечением населения", и в этой связи "каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе и члена семьи в преимуществах вакцинации". "Такое сотрудничество заслуживает награды, - подчеркнул Федеральный совет. - Все новые вакцинировавшиеся могут назвать человека, который сыграл важную роль в их решении сделать прививку, и он получит по почте купон на 50 франков от кантональных властей в качестве благодарности". Местным властям надлежит определиться, где этот купон может быть предъявлен в качестве средства оплаты, например, в ресторане или кинотеатре, пояснило правительство.

В настоящий моменты в стране полностью привиты от коронавируса около 57% населения. Швейцария имеет "один из самых низких в Европе уровней вакцинации", констатировал Федеральный совет. Как считают в правительстве, среди граждан старше 65 лет необходимо достичь охвата прививками в 90-95% (сейчас этот показатель составляет 88,5%), а в возрастной группе 18-65 лет охват должен составлять около 80% (сейчас - 71%).

Федеральные власти наметили провести "национальную неделю вакцинации", чтобы "убедить людей в преимуществах прививок". С этой целью будут задействованы мобильные бригады медиков, которые предоставят возможность населению сделать прививки рядом с домом - "на деревенских площадях, рабочих местах, футбольных полях, в торговых центрах, возле университетов и дискотек".

По данным Федерального управления здравоохранения, в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн (приводится общая статистика для двух стран) с начала пандемии был зарегистрирован 841 571 случай заражения коронавирусом, умерли 10 713 человек.