Борт "Аэрофлота" "Галина Волчек" совершит первый рейс в январе 2022 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", названный в честь Галины Волчек - российской актрисы, режиссера, народной артистки СССР, возглавлявшей столичный театр "Современник" с 1989 по 2019 год, совершит первый полет в январе 2022 года. Об этом сообщил в пятницу на сборе труппы художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.

"В январе 2022 года полетит борт "Галина Волчек", - сказал Рыжаков.

По его словам, самолет "Аэрофлота", носящий имя Волчек, будет осуществлять рейсы в Америку и страны Юго-Восточного Азии.

Он также рассказал, что ко дню рождения "Современника" - 15 апреля 2022 года у стен театра между двумя сценами планируется открыть мемориальный ансамбль основателям театра скульптора Георгия Франгуляна. Композиция посвящена основателям "Современника", в числе которых Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев.