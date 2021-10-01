В Калининградской области намерены ввести режим COVID-free для некоторых общественных мест

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют ввести в ноябре в регионе режим COVID-free для музеев, кинотеатров, закрытых спортивных объектов и некоторых других общественных мест, сообщил журналистам в пятницу губернатор Антон Алиханов.

"Мы сейчас прорабатываем COVID-free-режим с ноября. Сейчас выбираем те отрасли, скажем так, посещение музеев, кинотеатров, еще каких-то спортивных мероприятий, которые возможно будет посещать только людям, у которых есть прививка и которые переболели в последние шесть месяцев. То есть, даже ПЦР-тест не будет давать возможность посещать", - сказал он.

По оценке Алиханова, введение такого бесковидного режима необходимо в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и для увеличения темпов вакцинации населения, уровень которой недостаточен, он составляет примерно 1 тыс. человек в день.

"Сейчас более 74 тыс. доз вакцин двух компонентов у нас в регионе присутствует, и я прошу всех себя защитить от инфекции вакцинированием", - подчеркнул глава региона.

По состоянию на 1 октября в Калининградскую область нарастающим итогом поступило 471 819 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 328 263 человека, полностью завершена иммунизация 309 141 человека, сообщил в пятницу региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. По его же информации, на 1 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 946 947 человек, из них выявлено 55 072 случая заражения, 49 680 человек выздоровели, умерли 784, остаются под медицинским наблюдением 11 649 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 249 случаев коронавирусной инфекции, что стало новым максимумом с начала пандемии.