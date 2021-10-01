Пассажиры метро Москвы могут пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специальные зоны по прохождению ранней диагностики когнитивных заболеваний появились на четырех станциях метро Москвы - "Курской", "Маяковской", "Тургеневской" и "Киевской", сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта города.

"Сегодня на четырех станциях метро открылись специальные зоны, где можно пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний, связанных с мышлением. Например, выявить проблемы с памятью, восприятием информации. Проект подготовлен благотворительным фондом "Память поколений" и всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование подходит для людей любого возраста. Оно проводится бесплатно. На местах проведения диагностики соблюдаются санитарные нормы.