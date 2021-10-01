"Карбон дата-центр" планируется открыть в ХМАО в 2025 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Международный сертифицированный центр по оценке и верификации углеродных единиц "Карбон дата-центр" планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в конце 2025 года. Об этом сообщил ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Роман Кучин.

"Открытие "Карбон дата центра" запланировано на конец 2025 года", - сказал он в Ханты-Мансийске в ходе панельной дискуссии "Карбоновые полигоны как точка роста для высокотехнологичной отрасли в Югре".

Центр планируется создать на базе международного полевого стационара "Мухрино" Югорского государственного университета, расположенной недалеко от города Ханты-Мансийска. Согласно презентации Кучина, центр будет заниматься мониторингом потоков парниковых газов, научными исследованиями, а информация будет использоваться для подготовки кадров для низкоуглеводной экономики.

О карбоновых полигонах

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. В рамках проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана, закиси азота и других.

Площадь земель лесного фонда ХМАО - Югры - более 49 млн га, что составляет 92% от площади региона, в том числе 16,7 млн га занимают торфяные болота. С 2009 года в автономном округе создан международный полевой стационар "Мухрино", специалисты которого осуществляют мониторинг углеродного баланса, биоразнообразия, теплового, водного режимов естественных болотных ландшафтов.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В частности, полигоны создаются в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях и других.