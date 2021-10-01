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Глава СК считает, что агрессии подростков способствует деструктивный контент в интернете

Александр Бастрыкин предложил вернуться к вопросу возрождения форм студенческого самоуправления

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Проблемы в семьях, отсутствие доверия, нравственных ориентиров, деструктивный контент в интернете способствуют возникновению агрессии у подростков. Об этом заявил в пятницу глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности России, которое провел зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Следственная практика позволяет сделать выводы, что возникновению агрессии подростков способствуют проблемы в семьях, непонимание близких, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации, отсутствие достаточного уровня воспитания, культуры, отсутствие нравственных ориентиров", - сказал Бастрыкин, слова которого привели в пресс-службе Следственного комитета. "Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети Интернет, который "впитывают" подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями. Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму", - добавил глава СК.

Он считает, что необходимы комплексный подход и слаженность действий госорганов и общественных институтов, в связи с чем предложил активизировать работу профильных государственных органов, в обязанности которых входят вопросы образовательного и воспитательного характера молодежи.

Также он обратил внимание на важность усиления системной работы с подростками, призванной способствовать формированию морально-нравственных ценностей. Бастрыкин предложил вернуться к вопросу возрождения форм студенческого самоуправления, эффективно зарекомендовавших себя еще в советские времена. Также он считает необходимым укрепить систему охраны учебных заведений и проработать вопрос усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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