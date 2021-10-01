Магазинам и кафе Чувашии запретят работать без вакцинации от коронавируса 60% коллектива

ТАСС, 1 октября. Магазины, кафе и другие предприятия потребительского рынка в Чувашии не смогут работать, если доля вакцинированных в коллективе будет меньше 60%, сообщается в официальном Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

"Если на предприятиях потребительского рынка вакцинация сотрудников будет меньше 60%, то они не смогут продолжать работу", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что глава региона дал поручение внимательно контролировать соблюдение эпидемиологических правил в общественном транспорте. "Есть многочисленные жалобы на работу транспорта, в том числе я читаю комментарии в социальных сетях о том, что люди ездят без масок, транспорт ходит редко и из-за этого возникает большое скопление граждан", - говорится в сообщении.

По сведениям министерства здравоохранения Чувашии, с начала года коронавирус подтвержден у 17 496 жителей республики. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 2 901 человек, амбулаторную помощь получают более 6 000 пациентов. По данным на 30 сентября, к вакцинации против новой коронавирусной инфекции приступили более 323 000 жителей республики.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 34 051 случая коронавируса. Выздоровели 30 786 человек, умерли 2 325 пациентов с подтвержденной инфекцией.