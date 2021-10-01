Около 800 билетов в учреждения культуры приобрели по "Пушкинской карте" в Подмосковье

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 800 билетов в учреждения культуры Московской области приобрели по всероссийской программе "Пушкинская карта" в сентябре. Наиболее востребованными оказались билеты в театры, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"За первый месяц Всероссийской программы "Пушкинская карта" в Подмосковье продано почти 800 билетов в учреждения культуры. Наиболее востребованными стали театры, на постановки в которых реализовано свыше 500 билетов", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Она рассказала, что в настоящее время в программе участвуют более 50 учреждений культуры Московской области.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.