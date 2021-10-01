Мантуров заявил о достаточном количестве вакцин от гриппа в России

"От гриппа - точно достаточно. Тем более, что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше", - сказал министр. На вопрос, существуют ли проблемы с поставками вакцин в регионы, он ответил: "Нет".

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в РФ и призвала медиков готовиться к борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, эпидемии которого Россия в прошлом году избежала. По словам Поповой, с начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране увеличилась вдвое, а привито от гриппа сейчас около 13,5 млн человек - чуть более 9% населения.

Мантуров также отметил, что первые результаты испытаний комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса ожидаются до конца этого года, после чего станут понятны возможные объемы ее производства. О создании такой вакцины сообщал Ростех, который намерен зарегистрировать ее в конце 2021 - начале 2022 года.

"Для того, чтобы выходить на производство, нам нужно получить результат исследований. Когда мы получим результат исследований и подведем итог, после этого можно будет говорить [об объемах производства]", - добавил министр.

Возможность создания комбинированной вакцины также рассматривает Институт стволовых клеток человека. Об изучении такого производства сообщал и президент биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко.