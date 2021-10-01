Глава Липецкой области надеется на скорейшее прохождение в облсовете социальных инициатив

ЛИПЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов надеется на скорейшее прохождение в областном Совете депутатов социально значимых законопроектов и инициатив.

"Надеюсь на скорое прохождение законов, так необходимых для жителей региона, на конструктивное взаимодействие, отсутствие популизма в речах и ненужной риторики", - сказал в пятницу Артамонов, выступая на первой сессии облсовета седьмого созыва. По его словам, власти региона и депутаты должны находиться в постоянном конструктивном диалоге, прежде всего, в вопросах принятия законов, необходимых для социально-экономического развития региона и благополучия граждан.

В свою очередь, избранный на первой сессии глава областного Совета Дмитрий Аверов напомнил, что инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, не только право, но, прежде всего, работа парламентариев. "Отдав свой голос за каждого из нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы, призываю вас оправдать эти ожидания, приложить силы и знания для конструктивной и созидательной работы", - заметил он.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что в рамках первой сессии был назначен представитель облсовета в Совете Федерации, а также определены составы семи профильных комитетов и комиссии по депутатской этике и соблюдению регламента.