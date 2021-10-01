Поймы рек Баксан, Малка, Куркужинка в КБР очистили от мусора

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Почти 600 человек приняли участие в экологическом марафоне и очистили от мусора 14 км пойм рек Баксан, Малка, Куркужинка в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе администрации района.

"В рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в Баксанском районе прошел экологический марафон "Чистые берега Кабардино-Балкарии". <...> Были проведены экологические акции по очистке от мусора берегов водных объектов. <...> Общее количество участников составило почти 600 человек, которые очистили 14 км пойм рек Баксан, Малка, Куркужинка, а также санитарно защитных зон водных объектов, вывезено более 52 кубометров коммунальных отходов", - рассказали в пресс-службе.

Акцию поддержали работники районной и сельских администраций, коллективы образовательных, культурных и спортивных учреждений, предприятий, организаций, актив сельских поселений.

Экологический марафон "Чистые берега Кабардино-Балкарии" проводится в республике по нацпроекту "Экология в рамках акции "Вода России".