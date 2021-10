Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и ENEMO

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В перечень 1 октября включены Всемирный институт сайентологических предприятий, организация "Библиотека Рона Хаббарда", а также Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), деятельность которых признана Генпрокуратурой нежелательной на территории России.

Надзорное ведомство 24 сентября приняло такое решение в отношении World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int. (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, "Библиотека Л. Рона Хаббарда", США), так как деятельность данных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ. 27 сентября Генпрокуратура признала нежелательной в России European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"), деятельность которой представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

Всего на данный момент в перечне нежелательных значатся 49 иностранных и международных неправительственных организаций.