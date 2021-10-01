Новое пожарное депо в Волгоградской области обеспечит безопасность более 3 тыс. жителей

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Сотое подразделение противопожарной службы в Волгоградской области открыли в одном из районов региона. Под защитой нового поста окажутся семь населенных пунктов, где проживают более 3 тыс. человек и расположены 30 социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Подразделение региональной противопожарной службы в хуторе Тормосин Чернышковского района стало сотым по счету пожарным депо в Волгоградской области. Под защитой нового пожарного поста окажутся семь населенных пунктов Тормосиновского сельского поселения, где проживают более 3 тыс. человек и расположены 30 социально значимых объектов", - сообщили в ведомстве, добавив, что круглосуточное дежурство будут нести 10 пожарных-спасателей.

Готовность к работе объекта проинспектировали первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, начальник регионального ГУ МЧС России Николай Любавин и председатель областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев. "Чтобы защитить население и лесные территории от пожаров, мы создаем региональные противопожарные депо, закупаем оборудование, обеспечиваем необходимую инфраструктуру - это большое дело", - приводит слова Бахтина пресс-служба.

По информации пресс-службы администрации региона, ранее расстояние от ближайшей пожарной части до села составляло 45 км, открытие нового депо позволит значительно сократить время прибытия пожарных к месту вызова. Опорный пост, который стал вторым подразделением региональной противопожарной службы в Чернышковском районе региона, оснащен необходимым оборудованием и автомобилями высокой проходимости.

Ранее вопросы совершенствования пожарно-спасательных подразделений стали одной из ключевых тем заседания совета при полпреде президента РФ в ЮФО Владимире Устинове, в котором в формате видеоконференции принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На сегодняшний день группировка противопожарной службы Волгоградской области насчитывает 100 подразделений на территории 33 муниципальных образований. Начиная с 2014 года число подразделений, кадровый состав и уровень оснащенности областной противопожарной службы увеличены почти в два раза. В регионе обеспечено эффективное прикрытие 95% территории, Андреем Бочаровым поставлена задача к началу 2023 года довести уровень прикрытия региона до 100%. Благодаря регулярным межведомственным учениям удалось добиться существенных результатов в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного характера, а также минимизации их последствий.