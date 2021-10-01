Порядка 1 тыс. человек соберут одновременно три чемпионата WorldSkills в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов соберутся на чемпионатах WorldSkills Hi-Tech, JuniorSkills и первый Кубок рационализаторов, которые пройдут в Екатеринбурге 25-29 октября. Соревнования состоятся в очном формате, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для участия во всех трех состязаниях на площадке "Екатеринбург-Экспо" соберутся порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов. Так, в [VIII Национальном чемпионате WorldSkills] Hi-Tech примут участие 510 человек, которые будут соревноваться по 39 компетенциям. В числе 20 основных - аддитивное производство, изготовление прототипов, сварочные технологии, технологии композитов, токарные работы на станках с ЧПУ. Еще 19 презентационных компетенций инициированы корпорациями: "Ростех", "Росатом", "Сибур", "Россети", "Ростелеком", "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Соревнования JuniorSkills пройдут по девяти компетенциям, Кубок по рационализации и производительности, который является частью национального проекта "Производительность труда" и будет проводиться ежегодно, - по шести.

Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, общая площадь застройки под соревнования составит 40 тыс. кв. м, будут заняты первый, второй и третий павильоны "Екатеринбург-Экспо".

Кроме того, запланирована презентация первой в регионе "Точки кипения Hi-Tech", создаваемой в рамках инициативы по возрождению движения рационализаторства в России, отметили в департаменте.