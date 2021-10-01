Запрет на посещение ТЦ детьми до 14 лет без родителей возобновили в Курской области

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Курской области возобновили запрет на посещение торговых центров (ТЦ) детьми младше 14 лет без сопровождения родителей. Также работодателям рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет, вузам и колледжам - ввести дистанционный формат занятий, сообщил оперштаб региона.

Ежедневный прирост новых пациентов с коронавирусом в Курской области составляет в среднем 195 человек, за последние сутки зафиксировано 217 случаев заражения. По данным оперштаба региона, среди детей школьного возраста отмечается рост заражений ОРВИ - удельный вес школьников приближается к 70% от общего числа заболевших.

"С 4 октября для детей до 14 лет вводится запрет на посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, руководителям высших учебных заведений и учреждений СПО рекомендовано перевести в дистанционный формат проведение лекций", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти региона рекомендовали возобновить свободное посещение в детских садах. По итогам заседания оперштаба 28 сентября в Курской области рекомендовали запретить в школах массовые мероприятия, приостановить работу кружков и секций, в детских школах искусств и художественных школах групповые занятия перевели в дистанционный формат.

С начала пандемии в Курской области выявили 57 846 случаев заражения коронавирусом, 1 457 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.