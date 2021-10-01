Академический официально выделен в отдельный восьмой район Екатеринбурга

ТАСС, 1 октября. В Екатеринбурге с 1 октября вступили в силу изменения в устав города, согласно которому Академический выделен в отдельный восьмой район. Об этом говорится в постановлении администрации Екатеринбурга.

Количество районов города увеличено по решению Екатеринбургской городской думы. Распоряжение о присвоении восьмому району Екатеринбурга названия "Академический" 30 октября 2020 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы реализовали при строительстве новые стандарты и идеологию, но главное не это. Главное, что получилось создать город в городе, принципиально новую атмосферу добрососедства, комфорта и желания жителей совместно с застройщиком постоянно улучшать условия проживания, менять сам образ жизни", - сказал президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Появление статуса отдельной административной единицы обеспечит доступность государственных и муниципальных услуг для более 120 тыс. жителей, пояснили в ГК "Кортрос". "Для жителей Академического открылся офис МФЦ, в 2022 году планируется начало строительства взрослой поликлиники, появятся ЗАГС, суд, органы социальной защиты и другие базовые государственные и муниципальные структуры, необходимые жителям", - отмечают в компании-девелопере.

Также в будущем в Академическом районе появятся все территориальные органы государственной власти, включая суды, прокуратуру, военкомат. В 2023 году планируется сформировать ключевую административную инфраструктуру района.

Академический - крупный градостроительный проект на юго-западе Екатеринбурга. Реализация проекта района началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство на площади 1 300 га будет осуществляться до 2025 года. Всего в новом районе будет жить более 400 тысяч жителей.