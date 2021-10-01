Перепись населения завершили в труднодоступных территориях Поморья и Ненецкого АО

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Перепись населения завершилась в труднодоступных населенных пунктах в Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации области.

"Завершена перепись населения в труднодоступных территориях Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Перепись населения в труднодоступных территориях региона проходила с 1 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе.

211 населенных пунктов в Ленском, Лешуконском, Мезенском и Приморском районах Архангельской области и 41 населенный пункт в Ненецком автономном округе были отнесены к труднодоступным при проведении Всероссийской переписи населения-2020. Кроме того, необходимо было переписать оленеводов, кочующих по Большеземельской тундре Ненецкого округа.

В труднодоступных населенных пунктах области и округа переписано почти 20 тыс. человек. Основной этап переписи начнется 15 октября 2021 года.