Число инфекционных коек увеличено в Пензенской области за неделю на 22%

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Количество коек инфекционного профиля увеличено в Пензенской области на 22% в течение недели в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным на 23 сентября в регионе было развернуто 2 577 коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями.

"Количество круглосуточных инфекционных коек увеличено с 2 577 до 3 295 (+ 22%)", - отмечается в сообщении. В Пензенской области ковидные стационары развернуты на базе 22 больниц.

Показатель заражения COVID-19 в регионе достиг 77,7 на 1 000 населения, превысив среднероссийский уровень на 11,5%. "В связи со складывающейся ситуацией, в ближайшее время могут быть ужесточены ограничительные меры", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Пензенской области, в регионе первым компонентом вакцины привиты более 455 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 415 тыс. человек. Ранее сообщалось, что для охвата 80% взрослого населения в регионе необходимо, чтобы иммунитет был сформирован у порядка 690 тыс. человек.