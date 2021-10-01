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На Кубани досрочно прекратили полномочия судьи в районе за внепроцессуальное общение

D ее действиях обнаружено наличие дисциплинарного проступка

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей в Краснодарском крае рассмотрела обращение регионального управления ФСБ и жалобы гражданина на судью Динского районного суда, в ее действиях обнаружено наличие дисциплинарного проступка, ее полномочия досрочно прекращены, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По данным пресс-службы, в отношении судьи Динского районного суда Елены Неженской ранее поступило обращение от УФСБ России по Краснодарскому краю, а также жалоба от гражданина.

"В ходе проведенной проверки были установлены факты внепроцессуального общения и процессуальных нарушений, допущенных в ходе рассмотрения дел судьей Неженской. Коллегия решила заключение комиссии удовлетворить и признать в действиях судьи Динского районного суда Краснодарского края Неженской Е.С. наличие дисциплинарного проступка, за совершение которого наложить на Неженскую Е. С. дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи Динского районного суда Краснодарского края с лишением седьмого квалификационного класса", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным на сайте Динского районного суда, Неженская была назначена на неограниченный срок полномочий указом от 2014 года.

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