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Свыше 80% ранних бронирований на новогодние праздники приходится на регионы России

По данным Российского союза туриндустрии, наибольшей популярностью пользуются туры в северные регионы с горнолыжными курортами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Жители России начали оформлять раннее бронирование на новогодние праздники. Свыше 80% всех бронирований приходится на регионы РФ. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

"Раннее бронирование [на новогодние праздники] началось и достаточно активно. <…> Можно сказать о том, что свыше 80% от общего объема [ранних бронирований] это Российская Федерация", - сказал он.

По словам вице-президента РСТ, основная часть бронирований - это северные регионы с горнолыжными курортами.

Руководитель филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Информационно-туристский центр" г. Тосно Анна Тищенко, говоря о ранних бронированиях в регионе, добавила, что практически все базы среднего уровня уже забронированы, остались некоторые варианты высокого класса.

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