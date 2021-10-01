Власти Москвы опровергли информацию о нехватке лекарств для онкобольных

"Информация, распространяемая в СМИ о том, что пациенты не могут получить жизненно важные препараты, не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение. Якобы существующие проблемы, перечисленные в письме фонда "Вместе против рака", являются необоснованными", - сказали в пресс-службе.

"Чего ты ревешь? От вас никто не отказывается".

"Чего ты ревешь? От вас никто не отказывается". Как онкобольные переживали пандемию

Там подчеркнули, что все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него. При наличии медицинских показаний пациент обеспечивается всеми необходимыми лекарственными препаратами, в том числе и не входящими в клинические рекомендации. Тактика лечения каждого пациента определяется онкологическим консилиумом медицинской организации, в которой наблюдается пациент.

Однако, для сложных клинических случаев, а также с целью получения второго экспертного мнения при назначении новых препаратов в ноябре 2020 года был создан городской консилиум по профилю "онкология". Состав городского консилиума включает ведущих профильных специалистов как городских многопрофильных больниц, так и национальных медицинских исследовательских центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.

"С января 2022 года в Москве планируется проведение наблюдательного исследования эффективности новых лекарственных препаратов. Формирование клинической базы по ним на основании анализа данных в реальной клинической практике позволит принять решение Московским онкологическим обществом о включении их в московские методологии, на основании которых ежегодно формируется потребность в лекарственных препаратах", - подчеркнули в пресс-службе.