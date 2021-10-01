Власти Москвы опровергли информацию о нехватке лекарств для онкобольных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы опроверг в пятницу данные о дефиците ряда препаратов, которыми, в частности, обеспечивают в столице онкобольных.
"Информация, распространяемая в СМИ о том, что пациенты не могут получить жизненно важные препараты, не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение. Якобы существующие проблемы, перечисленные в письме фонда "Вместе против рака", являются необоснованными", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него. При наличии медицинских показаний пациент обеспечивается всеми необходимыми лекарственными препаратами, в том числе и не входящими в клинические рекомендации. Тактика лечения каждого пациента определяется онкологическим консилиумом медицинской организации, в которой наблюдается пациент.
Однако, для сложных клинических случаев, а также с целью получения второго экспертного мнения при назначении новых препаратов в ноябре 2020 года был создан городской консилиум по профилю "онкология". Состав городского консилиума включает ведущих профильных специалистов как городских многопрофильных больниц, так и национальных медицинских исследовательских центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.
"С января 2022 года в Москве планируется проведение наблюдательного исследования эффективности новых лекарственных препаратов. Формирование клинической базы по ним на основании анализа данных в реальной клинической практике позволит принять решение Московским онкологическим обществом о включении их в московские методологии, на основании которых ежегодно формируется потребность в лекарственных препаратах", - подчеркнули в пресс-службе.