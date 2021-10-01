Минюст РФ признал иноагентом издание "Журналист-иностранный агент"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минюст России признал иноагентом издание "Журналист - иностранный агент" по обращению самого СМИ, сообщается на сайте министерства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 1 октября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист - иностранный агент", - сообщает министерство. Это издание стало 73-м в списке СМИ-иноагентов, куда также включены и отдельные журналисты.

Организация была создана Людмилой Савицкой, ранее признанной иноагентом как физлицо. "В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - добавили в Минюсте.

Это издание стало 73-м в списке СМИ-иноагентов, куда также включены и отдельные журналисты.

Ранее Минюст признал иноагентами телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Важные истории", The Insider и более 10 их журналистов и авторов "Голоса" и "Медиазоны".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.