Ненецкий АО получит 137 млн руб. из госбюджета на ремонт водозабора поселка Искателей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получит из федерального бюджета 137 млн рублей на реконструкцию водозабора "Захребетная Курья" в поселке Искателей - втором по величине населенном пункте региона. Об этом в пятницу написал в своем Telegram-канале глава НАО Юрий Бездудный.

"В районе Захребетной курьи проведем реконструкцию водозабора. Полномасштабные работы будут развернуты уже в следующем году. Договорились с Минстроем о выделении федерального финансирования - 137 млн рублей", - написал губернатор.

Губернатор отметил, что реализация проекта позволит обеспечить жителей поселка Искателей качественной водой.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечено около 70% населения поселка, остальные потребители пользуются привозной водой. Основными источниками водоснабжения потребителей являются подземные водозаборы "Захребетная курья" и "Факел". Водозабор питьевой воды "Захребетная курья" расположен на юго-востоке поселка Искателей.

Поселок Искателей примыкает к восточной окраине города Нарьян-Мар, численность населения около 7,2 тыс. человек.