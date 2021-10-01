На Ставрополье в 2022 году реализуют более 150 проектов по программе местных инициатив

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году реализуют свыше 150 проектов по программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость проекта превышает 460 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства финансов региона.

"В 2022 году на Ставрополье по программе поддержки местных инициатив будет реализован 151 проект. На их реализацию будут направлены денежные средства из краевой казны в объеме 251 млн рублей. Общая же стоимость проектов, с учетом софинансирования из муниципальных бюджетов, вкладов юридических лиц и населения, составит 466 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты-победители определены конкурсной комиссией путем формирования рейтинга, утвержденного методикой конкурса. Всего на субсидию претендовали 367 заявок муниципальных образований Ставропольского края.

По данным пресс-службы, в типологии проектов на 2022 год лидирует благоустройство территорий и обустройство мест массового отдыха - 96 проектов (64% от общего количества). На втором месте проекты по обустройству спортивных объектов - 17 проектов (11%). Также в числе наиболее актуальных проекты по ремонту автодорог, культуре и обустройству кладбищ.

"Больше всего проектов - 14 - будет реализовано в Ипатовском городском округе. По 11 проектов - победителей в Изобильненском и Петровском городских округах. Самую большую субсидию - 6 млн рублей - получит краевая столица на благоустройство зоны отдыха "Ореховая роща", - сказано в пресс-релизе.