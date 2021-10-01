Лауреаты конкурса "Учитель года России - 2021" провели классный час со школьниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Лауреаты всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" приняли участие в испытании "Классный час", на котором пообщались со школьниками и продемонстрировали свои профессиональные навыки, передает корреспондент ТАСС.

Площадкой для испытания стал ростовский исторический парк "Россия - моя история". Здесь 15 финалистов выступали перед школьниками с темами, сформулированными ими в рамках тематических направлений, которые они получили в ходе жеребьевки на церемонии объявления лауреатов 29 сентября.

На проведение классного часа учителю отводилось 20 минут, педагог презентовал свою тему, общался с детьми, вовлекал их в дискуссии. После этого конкурсант отвечал на вопросы членов жюри, они оценивали актуальность темы, методическую и психологическую грамотность, ценность классного часа с точки зрения воспитания и т. п.

"Сегодняшнее испытание "Классный час" крайне важно для определения профессионализма современного учителя. Не секрет, что учителя являются классными руководителями, воспитательная функция является ключевой в процессе образования. Именно с этого слова раскрывается тезис в законе "Об образовании". Если говорить о содержании по существу, то воспитание будущего гражданина страны - образованного, патриотичного, это и есть то, для чего наши конкурсанты и коллеги работают в школах России", - заявил ТАСС директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения Андрей Милехин.

Вторым испытанием для конкурсантов станет "Мастер-класс", он состоится на камерной сцене Ростовского музыкального театра. После этого жюри выберет пятерку призеров конкурса.

Имя победителя будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя. Он получит главный приз - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах. Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проводится в Ростове.