На Ставрополье число инфекционных коек увеличат на 14%

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья дополнительно развернут 500 инфекционных коек, которые будут обеспечены подачей кислорода, из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Суточные показатели новых случаев заболевания и госпитализаций в крае остаются на высоких значениях. Ранее мы уже увеличили коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом до 3 560 единиц. Поручил в ближайшие дни развернуть еще 500 инфекционных коек, обеспеченных подачей кислорода", - написал Владимиров в "Инстаграме". Таким образом, количество коек увеличится на 14%.

По словам главы региона, эпидобстановка в образовательных организациях края стабилизируется, закрытых на карантин школ на Ставрополье нет. "Сегодня нет и предпосылок для перехода на дистанционное обучение. Все школьники и студенты будут продолжать учиться очно. Решение о возможном продлении каникул будет принято позже, исходя из эпидситуации на середину октября", - добавил губернатор.

Владимиров сообщил, что поручил профильным министерствам проработать возможность бесплатной раздачи защитных масок пассажирам. "Пока в качестве эксперимента этот механизм будет внедрен на электрическом транспорте - в троллейбусах и трамваях. Если мера окажется востребованной, подумаем, как ее распространить и на остальные виды общественного транспорта в территориях края", - написал Владимиров.

За время пандемии в крае зарегистрировано 86 200 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 67 687 пациентов, скончались 3 045.