Волонтеры в Петербурге начали проводить вакцинацию бездомных от гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Волонтеры благотворительных организаций совместно с медиками начали проводить вакцинацию от гриппа среди бездомных людей в Петербурге, сообщила ТАСС координатор проектов АНО "Благотворительная больница" Ксения Ершова.

"Сегодня мы проводим первый выезд, направленный на вакцинацию от гриппа, а вообще волонтеры "Благотворительной больницы" регулярно дежурят на разных площадках в городе. Вакцину можно будет ставить во время этих дежурств. Сейчас у нас заготовлено больше 100 доз. <...> Сегодня мы ездим вместе по стоянкам ночного автобуса "Ночлежка", который каждый будний день по вечерам ездит раздавать горячее питание", - рассказала она.

Как отметила Ершова, в вакцинации от гриппа примут участие "Благотворительная больница", 49 поликлиника и одна из частных клиник. Работа будет осуществляться в районе железнодорожной станции Сортировка - Агатов переулок, недалеко от станции Лигово - Таллинское шоссе, на Васильевском острове - КИМа 1 и в районе станции Лесная.

Ранее в "Благотворительной больнице" отмечали, что Петербург - один из немногих городов России, где проводится вакцинация бездомных. Прививку могут сделать люди без паспорта и полиса ОМС. Обычно отсутствие именно этих документов является барьером.

Летом благодаря волонтерам и медицинским организациям был вакцинирован от коронавируса 91 бездомный. По словам Ершовой, в их планах есть продолжение этой практики, но пока нужно выяснить, сколько еще бездомных людей хочет привиться. В случае вакцинации от гриппа они ориентируются на такой же отклик.

Прививки от гриппа

В конце августа началась прививочная кампания против гриппа в Петербурге, было доставлено более 623 тыс. доз вакцины. В городе планируется привить от гриппа 3,23 млн человек. Особенно рекомендуется вакцинация от гриппа пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, торговли и транспорта, беременные и призывники.