Регионы РФ представили около 70 видов грибов, ягод и лечебных трав на выставке в Туле

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. Региональные потребительские союзы из 27 регионов РФ, в том числе республик Татарстан и Чувашия, представили на выставке "Дикоросы России. Чайные традиции" в Тульском кремле в общей сложности более 40 видов лекарственных трав и свыше 30 видов грибов и ягод. Выставка работает в рамках Международного форума потребительской кооперации, который проходит в Туле 1-2 октября, сообщила пресс-служба форума.

"Гости и участники посетили площадку, где представлена уникальная продукция организаций потребительской кооперации "Дикоросы России. Чайные традиции". Здесь кооперативы представили более 40 видов лекарственных растений, 20 видов ягод, более 10 видов грибов из 27 регионов страны", - говорится в сообщении.

Выставочный павильон разместили на территории Тульского кремля, рядом расположены также экспозиционные площадки региональных потребительских союзов. Так, кооператоры из Татарстана представили национальные угощения, выпечку, колбасы. Организации из Чувашии привезли яблочные соки прямого отжима и нектары, березовый сок собственного производства, отметили в пресс-службе.

Международный форум потребительской кооперации проходит в Туле 1-2 октября под девизом "Потребительская кооперация - открытые возможности для каждого на благо всех", он организован при поддержке правительства Тульской области и Центрального союза потребительских обществ РФ. В работе круглых столов и пленарном заседании участвуют представители кооперативного сообщества регионов России, Белоруссии. Форум приурочен к празднованию 190-летия потребительской кооперации России, его главная цель - масштабно представить систему потребкооперации как социально ориентированную систему, которая способствует обеспечению занятости населения и развитию сельских территорий.