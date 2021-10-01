Фестиваль культуры Дагестана пройдет в Великом Новгороде в ноябре

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль национальной культуры народов Дагестана, посвященный 100-летию со дня образования республики, пройдет в ноябре в Великом Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора Новгородской области Андрея Никитина по итогам его встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым в Махачкале.

"Новгородчина стала домом для представителей различных народов и национальностей. 13 ноября 2021 года в Великом Новгороде пройдет фестиваль национальной культуры народов Дагестана, посвященный 100-летию со дня образования республики", - привели в пресс-службе слова Никитина.

Также, по информации пресс-службы, в январе - апреле 2022 года планируется реализация совместных виртуальных выставочных проектов "Дагестанского музея изобразительных искусств им П. С. Гамзатовой" и "Государственного музея художественной культуры Новгородской земли".

"Кроме того, правительство Новгородской области готово оказать содействие в организации и проведении совместных научно-практических конференций, вебинаров, круглых столов по сотрудничеству в сфере культуры", - добавили в пресс-службе.

В 2021 году Дагестан отметил 100-летие образования республики. Основные юбилейные торжества прошли в январе. 20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года - Республика Дагестан.