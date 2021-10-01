Путин подписал указ о праздновании в 2022 году столетия со дня рождения философа Зиновьева

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году в России столетия со дня рождения философа Александра Зиновьева. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Зиновьева, а также обеспечить разработку (при участии РАН и МГУ) и утверждение плана основных мероприятий празднования.

Кроме того, указом с 2022 года учреждаются 10 персональных стипендий имени ученого для студентов философского факультета МГУ.

Зиновьев - российский философ, социолог и писатель. Автор трудов по логике, методологии науки, а также сатирических художественных произведений - так называемых социологических романов "Светлое будущее", "Желтый дом", "Гомо советикус" и других. В 1978 году был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ. В 1990 году Зиновьев был восстановлен в советском гражданстве, а в 1999 году вернулся в Москву.