Доля некачественных научных публикаций вузов проекта "5-100" достигала 12%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Доля некачественных публикаций в университетах после вступления в проект "5-100" выросла почти в 10 раз. Такие данные содержатся в аналитическом докладе о результатах реализации Проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проекта "5-100").

"После запуска проекта "5-100" некоторые университеты-участники стали использовать при наращивании публикационной активности недобросовестные практики", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Минобрнауки России.

Согласно приведенным данным, количество публикаций в исключенных журналах Scopus участников проекта "5-100" составило с 2012 по 2021 годы более 17 тыс. Общее число по всей России - 49,5 тыс. При этом в 2012 году на долю участников "5-100" приходилось только 1,97% некачественных публикаций, тогда как в 2014 году - уже 11,34%. Максимального значения показатель достиг в 2016 году, составив 11,78%.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, участниками которой стали 21 университет. Минобрнауки России в прошлом году разработало новую программу, которая сменит проект, - программу "Приоритет-2030".