Китай построит карантинные центры для прибывающих из-за рубежа

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Центральные власти Китая попросили местные органы управления создать специализированные карантинные центры, рассчитанные на тысячи человек, прибывающих из-за границы. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цуй Гана.

Как уточнил Цуй Ган, власти КНР намерены до конца октября построить или переоборудовать центры карантинного пребывания в ряде населенных пунктов, куда прибывают иностранцы. Число создаваемых карантинных боксов будет варьироваться в зависимости от численности населения города, с расчетом не менее 20 комнат на 10 тыс. жителей, уточнил Цуй Ган. Он добавил, что цель создания таких центров - избежать "дезорганизации" и "децентрализации" в работе карантинных учреждений.

28 сентября правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации.

В частности, вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из РФ напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями.