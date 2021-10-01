Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться. Главное о коронавирусе за 1 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 535 548 случаев заражения, из них новых — 24 522. За сутки умерли 887 человек, это максимум четвертый день подряд. За весь период — 208 142.
- В России создали программу для помощи в принятии решений о госпитализации с COVID-19.
- Роспотребнадзор рекомендует прививаться людям пожилого возраста.
- Частные клиники в России смогут проводить бесплатную вакцинацию граждан.
- В "Векторе" заявили, что коронавирус отягчает ход течения заболевания гриппом.
- Эксперт: нынешняя волна коронавируса в России будет самой тяжелой.
- В Чувашии с 10 октября введут QR-коды для посещения кафе и спортзалов.
- Медикам в Хабаровском крае будут доплачивать за привитых от COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 637 913 случаев заражения, из них новых — 3 993.
- В столице могут закрыть на 90 суток ТРЦ "Океания".
Мир
- Всего зафиксировано более 233,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В сентябре в мире выявили на четверть меньше заболевших ковидом, чем в августе.
- В Швейцарии установили награду в 50 франков за каждого нового вакцинированного.
- В Азербайджане возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы.
- Грузия получила 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса.