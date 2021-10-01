{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться.
Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться.
Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться.
Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться.
Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться.
Пандемия COVID-19

Людям пожилого возраста в РФ рекомендуют прививаться. Главное о коронавирусе за 1 октября

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 535 548 случаев заражения, из них новых — 24 522. За сутки умерли 887 человек, это максимум четвертый день подряд. За весь период — 208 142.
  • В России создали программу для помощи в принятии решений о госпитализации с COVID-19.
  • Роспотребнадзор рекомендует прививаться людям пожилого возраста.
  • Частные клиники в России смогут проводить бесплатную вакцинацию граждан.
  • В "Векторе" заявили, что коронавирус отягчает ход течения заболевания гриппом.
  • Эксперт: нынешняя волна коронавируса в России будет самой тяжелой.
  • В Чувашии с 10 октября введут QR-коды для посещения кафе и спортзалов.
  • Медикам в Хабаровском крае будут доплачивать за привитых от COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 637 913 случаев заражения, из них новых — 3 993.
  • В столице могут закрыть на 90 суток ТРЦ "Океания".

Мир

  • Всего зафиксировано более 233,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В сентябре в мире выявили на четверть меньше заболевших ковидом, чем в августе.
  • В Швейцарии установили награду в 50 франков за каждого нового вакцинированного.
  • В Азербайджане возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы.
  • Грузия получила 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
Около 40 мероприятий проведут в Грозном в честь Дня города
Особое внимание в день празднования будет уделено вопросам соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований
Читать полностью