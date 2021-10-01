Препарат компании Merck снизил риск госпитализации при COVID-19 на 50%

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Применение экспериментального препарата от коронавируса, молнупиравира, среди заразившихся снизило риск их госпитализации почти наполовину. Данные промежуточных исследований приводит в пятницу американская компания Merck на своем сайте.

"Промежуточное исследование свидетельствует, что молнупиравир снижает риск госпитализации почти на 50%", - говорится в заявлении компании. Merck указывает, что в исследовании приняли участие 775 человек с легким или средним течением COVID-19. Из числа лиц, принявших исследуемое лекарство, в течение 29 дней были госпитализированы 7,3%, в то время как среди контрольной группы этот показатель составил 14,1%, при этом из них умерло восемь человек. Среди принявших молнупиравир смертей не зафиксировано.

По рекомендации независимого экспертного комитета и после консультаций с медицинскими властями США, "на фоне таких позитивных результатов" компания решила приостановить набор участников для дальнейших испытаний. Merck планирует как можно скорее подать заявку в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения одобрения на применение препарата в экстренных ситуациях.

Как указывает агентство Associated Press (AP), в случае одобрения властями этот препарат за счет своего удобства может стать значительным подспорьем в борьбе с пандемией. В отличие от уже одобренных в США препаратов для лечения COVID-19 молнупиравир реализован в форме капсул, а не инъекций, поясняет AP. При этом результаты исследования компании пока не были проверены другими экспертами, добавляет AP.